Regione Abruzzo, la nota: Export: Magnacca, dato Istat conferma competitività Abruzzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 12 set. – “E’ sul fronte delle esportazioni che proseguono le performance positive dell’Abruzzo”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando i dati diffusi dall’Istat sullo stato dell’economia nazionale e delle singole regioni.“Un dato costante di crescita che viene accertato dall’Istat – prosegue l’assessore – che si traduce in un importante +2,1% riferito al primo semestre del 2024 e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – riporta testualmente l’articolo online. Una dimostrazione di vivacità delle imprese abruzzesi, dato che colloca la nostra regione al dodicesimo posto in Italia”. Il dato diffuso dall’Istat conferma, nonostante le difficoltà della congiuntura sfavorevole, una tendenziale tenuta del tessuto produttivo abruzzese sui mercati internazionali.“Hanno contribuito a determinare il valore positivo dell’export dell’Abruzzo – sottolinea l’assessore Magnacca – soprattutto il settore farmaceutico e chimico medicinali con un 43,5 % seguito dal tessile, dall’abbigliamento e dagli accessori con un 19,1%, dal comparto mobili con il 5,5%. Purtroppo la rilevazione Istat fotografa il dato negativo nel settore dei mezzi di trasporto con un meno 5,6 per cento, in linea con il dato nazionale a testimoniare lo stato di sofferenza dell’automotive”. US 240912

