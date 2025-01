Regione Abruzzo, la nota: Export: Magnacca, nel 2024 boom dei distretti industriali abruzzesi

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 28 gen. – Le esportazioni dei distretti industriali abruzzesi hanno fatto registrare nei primi mesi del 2024 un 13,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dati che emergono dall’analisi periodica del Research Department di Intesa Sanpaolo – riporta testualmente l’articolo online. “Sono la dimostrazione dell’eccellenza della produzione industriale abruzzese che si accompagna a una significativa competitività rispetto ai mercati esteri – aggiunge la nota pubblicata. Sono valori confortanti – commenta l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – che fotografano un buono stato di salute delle esportazioni dei distretti industriali abruzzesi, che si dimostrano molto più vivaci rispetto agli altri distretti italiani che in questo terzo trimestre hanno registrato un +1,2 per cento”.In particolare a trainare le esportazioni abruzzesi il settore enologico, l’agro-alimentare, l’abbigliamento (seppur con differenziazioni tra le aree sud in positivo rispetto all’area nord regionale). “Il nostro lavoro a supporto delle imprese abruzzesi impegnate sui mercati esteri è e rimarrà costante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infatti nei prossimi mesi saremo impegnati su diversi mercati internazionali con particolare attenzione al mercato giapponese a partire dal mese di marzo quando supporteremo i nostri imprenditori dell’industria agroalimentare presso la Foodex di Tokyo” conclude l’assessore Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. COM.ASS. 250128

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it