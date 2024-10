Regione Abruzzo, la nota: Marsilio a Roma per presiedere il summit ECR a Roma

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Roma, 18 ott. – Il Presidente della Regione Abruzzo e Presidente del Gruppo ECR al Comitato europeo delle regioni Marco Marsilio, ha presieduto, il vertice del gruppo ECR riunito oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, al Segretario Generale del Partito ECR Party, Antonio Giordano e alla Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, che ha ospitato l’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. “A fare da contraltare all’ideologia “woke” che tutto vuole cancellare, oggi abbiamo ribadito con forza l’importanza del ruolo degli amministratori locali e regionali che, con la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva alla conservazione del patrimonio culturale e naturale”. Ha dichiarato Marsilio, a margine del Summit ECR dei leader locali e regionali – precisa la nota online. “Quanto ci hanno detto i nostri amministratori locali provenienti da tutta Europa – continua Marsilio – è la testimonianza che preservare le tradizioni locali culturali non è solo importante per l’identità dei territori, ma lo è anche per l’Europa in ottica di sviluppo, di competitività e di tutela dell’ambiente”. All’evento hanno preso parte anche il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare Nello Musumeci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi, il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, il Segretario Generale dell’ECR Party Antonio Giordano e tanti altri amministratori locali e regionali della famiglia dei conservatori europei. “È ormai chiaro che le politiche eterodirette da Bruxelles non funzionano: lo abbiamo visto con il Green Deal, con il bando alle auto a benzina e con altri regolamenti che non hanno tenuto conto delle diversità regionali e della necessità di forti investimenti per salvaguardare famiglie e posti di lavoro – recita il testo pubblicato online. Questo approccio va cambiato e i Conservatori europei si pongono come punto di riferimento in Europa per una politica europea che si basi sul buon senso”, ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online. red 241018

