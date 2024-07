Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e Biondi: Grazie a Buttafuoco per il lavoro svolto in Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 19 lug – “Ringraziamo Pietrangelo Buttafuoco per il lavoro che ha svolto alla presidenza del Teatro Stabile d’Abruzzo in questi anni, sapendo con sapienza e professionalità portare il nome e la cultura dell’Abruzzo oltre i confini regionali – Ci sarebbe piaciuto proseguire questa esperienza con lui alla guida del Tsa, ma nel contempo capiamo la necessità che ha di dedicarsi al nuovo incarico alla presidenza della Biennale di Venezia – A lui l’augurio di successi professionali sempre più importanti con la speranza che le nostre strade tornino presto a incrociarsi di nuovo”. Lo hanno dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – aggiunge la nota pubblicata. (Com. Pres) 2024/07/19

