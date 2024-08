Regione Abruzzo, la nota: Perdonanza: Marsilio, un patrimonio di valori di cui l’Abruzzo è orgoglioso 

Dal sito della Regione Abruzzo:REGFLASH) L’Aquila, 28 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio rappresenta il momento più simbolico e di maggiore impatto emotivo della Perdonanza – Oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di percorsi di conciliazione, di ponti che uniscano i popoli e non di muri che li dividano – recita il testo pubblicato online. La vera forza risiede nella capacità di ascoltare, di trovare un terreno comune, e di lavorare insieme per un futuro di pace – Questa è la lezione che ci lascia Celestino, e che dobbiamo fare nostra per affrontare le sfide del presente – si apprende dalla nota stampa. La Perdonanza ci ricorda che il perdono e la riconciliazione sono le chiavi per un mondo migliore, un mondo dove la pace prevalga sempre sulla guerra”.È quanto ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, a margine del corteo della Bolla, nell’ambito della Perdonanza Celestiniana cui hanno partecipato anche il vice Presidente Emanuele Imprudente e gli assessori regionali Mario Quaglieri,e Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. “Questa edizione, la 730ª edizione, è stata vissuta con grande partecipazione dall’intero comprensorio aquilano e ha richiamato nel capoluogo di regione tantissimi fedeli provenienti da tutto il mondo – continua Marsilio – riuscendo, ancora una volta, a coniugare sapientemente il messaggio di speranza che ci ha tramandato Pietro da Morrone con iniziative culturali di alto livello ed eventi artistici in grado di allietare il pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da parte nostra ribadisco l’impegno nel continuare a contribuire alla crescita di un evento unico nella storia mondiale, un patrimonio di valori di cui l’Abruzzo è orgoglioso”. K.S., ALFA 240828

