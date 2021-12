Regione Abruzzo, la nota: Pnrr, Marsilio: “rendere più veloce processo decisionale e dare protagonismo alle Regioni”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Roma 9 dicembre 2021 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto al seminario “Uniamo l’Italia” che la Ministra Carfagna ha organizzato oggi e domani per confrontarsi con Regioni ed Enti locali sul Fondo Sviluppo e Coesione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Nel suo intervento, il Presidente Marsilio ha chiesto di “velocizzare il processo decisionale, perché siamo fermi da un anno ad attendere la chiusura degli accordi di partenariato per far partire i programmi operativi” e, insieme a tutte le altre Regioni, ha chiesto che lo Stato autorizzi l’utilizzo dei fondi FSC per coprire il cofinanziamento regionale dei fondi europei – aggiunge la nota pubblicata. Infine, Marsilio ha rivendicato maggiore spazio e protagonismo delle Regioni che, come dimostrano i dati pubblicati sull’avanzamento della spesa dei fondi FSE e FESR, dimostrano di saper spendere con una velocità quasi doppia rispetto ai Ministeri, smentendo un consolidato pregiudizio, a causa del quale le Regioni sono state marginalizzate nella gestione del PNRR.

Il Presidente Marsilio ha accolto con molta soddisfazione le notizie e le assicurazioni che la Ministra Carfagna ha reso nel corso della riunione proprio in risposta al suo intervento; la Ministra ha annunciato che proprio nella giornata odierna è stato concluso l’iter dell’Accordo di partenariato (che consentirà di passare alla fase esecutiva dei programmi Operativi Regionali FSE-FESR), e che al CIPESS previsto entro Natale saranno sbloccati i 3 miliardi di ‘anticipo’ sul programma FSC 2021-27, bloccati da luglio scorso, dei quali 123 milioni saranno destinati all’Abruzzo – US 211209

