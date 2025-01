Regione Abruzzo, la nota: Porti: Magnacca, incremento merci per quelli di Ortona e Vasto

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 27 gen. – “Riteniamo che possa essere ulteriormente incrementato il sistema portuale abruzzese per il movimento delle merci per utilizzare la cosiddetta autostrada del mare – si apprende dalla nota stampa. I dati riferiti al 2024 diffusi dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale relativi alla provincia di Chieti, e nello specifico ai porti Ortona e Vasto, hanno fatto registrare un incremento di poco inferiore alle 12 mila tonnellate rispetto all’anno precedente”. A evidenziarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. Nel dettaglio il porto di Ortona ha chiuso il 2024 con una movimentazione di merci di 1.274.450 tonnellate, in crescita dell’8% rispetto al 2023 quando furono 1.179.303 tonnellate – si apprende dalla nota stampa. Un andamento positivo su cui ha inciso il buon risultato delle rinfuse (+13%), cresciute da 748.719 tonnellate del 2023 a 849.532 tonnellate, dovuto in particolare allo sbarco dei cereali e dei prodotti metallurgici – Sono state leggermente in calo, invece, le rinfuse liquide (-1%). Nello scalo ortonese, il traffico crocieristico nel 2024 si è chiuso con una crescita del +46,9% (686 transiti) con l’ultimo attracco a novembre della nave Artemis.Nel 2024, il porto di Vasto ha movimentato 489.445 tonnellate di merci rispetto alle 572.810 tonnellate del 2023 (-15%). Sono diminuiti sia l’import di rinfuse liquide (-10%), in particolare di prodotti petroliferi raffinati (-36%), sia la movimentazione di merci solide (-14%), per le minori importazioni dei prodotti alimentari, di materie plastiche e di altre tipologie merceologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da agosto, inoltre, si è interrotto l’export dei veicoli nuovi (-61%). “Un dato – conclude l’assessore Magnacca – che rispecchia purtroppo la crisi in corso dell’Automotive e su cui incide anche la necessità di espansione dello scalo così da poter differenziare le tipologie di traffico e le quantità di merci fornite”. COM.ASS. 250127

