Regione Abruzzo, la nota: Protezione Civile: ad Atessa esercitazione AIB degli alpini.

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Atessa, 25 ottobre 2023 – Si è tenuta questa mattina in territorio del Comune di Atessa l’esercitazione di protezione civile “VARDIREX 2023″organizzata dal Comando delle Truppe Alpine dell’Esercito con il coinvolgimento di uomini e mezzi del 9° Reggimento Alpini, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini – ANA – sezione “Abruzzi”. La simulazione ha riguardato lo spegnimento di un vasto incendio boschivo in località “Vallaspra” a ridosso dell’abitato di Atessa sulla cui sommità insiste il convento di San Pasquale, luogo simbolo di spiritualità per le popolazioni frentane – si apprende dalla nota stampa. La stessa area è stata frequentemente interessata da incendi, l’ultimo dei quali, nel estate del 2020, ha minacciato di far arrivare le fiamme fino a ridosso delle abitazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’esercitazione, oltre che a testare le attrezzature e le procedure da mettere in campo in caso di incendio boschivo, è stata anche un momento di incontro con la comunità locale e con le scolaresche per diffondere la cultura di Protezione Civile e per insegnare, soprattutto alle nuove generazioni, quali comportamenti adottare per prevenire un incendio e per segnalare la presenza di roghi al sistema di Protezione Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’esercitazione hanno preso parte i vertici delle forze coinvolte, ovvero il comandante del 9° Reggimento Alpini colonnello Mario Bozzi, il direttore dell’Agenzia regionale di PC Mauro Casinghini, mentre l’ANA è stata rappresentata dal presidente della Sezione “Abruzzi” Pietro D’Alfonso – aggiunge testualmente l’articolo online. GIZZI/PC/231025

