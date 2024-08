Regione Abruzzo, Salute: sorveglianza e controllo dell’infezione da virus West Nile (WN)

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Misure attuate a seguito dell’evidenza di circolazione virale nella provincia di ChietiPescara, 22 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – La sorveglianza integrata della West Nile e dell’Usutu virus nella Regione Abruzzo, implementata in ottemperanza al Piano nazionale Arbovirosi 2020-2025 e al Piano operativo regionale per la sorveglianza della West Nile Disease e dell’Usutu virus in Abruzzo (DGR n. 479 del 05/08/2020), ha consentito il riscontro, da metà giugno u.s. a tutt’oggi, delle prime positività al virus West Nile sul territorio regionale, nella provincia di Chieti, in zanzare, uccelli selvatici e nell’uomo (il primo caso “probabile” nell’uomo in Abruzzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Pescara ma domiciliato nel Comune di San Salvo) .La diagnosi del primo caso umano “probabile” di infezione da virus West Nile è stata effettuata nella giornata di ieri dal Laboratorio di riferimento regionale per le Arbovirosi dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM).Il sistema di sorveglianza regionale delle Arbovirosi (malattie virali trasmesse da zanzare) ha consentito di rilevare tempestivamente le positività, di far attivare le Misure previste dal Piano nazionale per le Arbovirosi 2020-2025 da parte del Dipartimento Sanità della Regione, del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti e dei Comuni interessati (Vasto, Casalbordino, Lanciano, San Salvo).Al fine di ridurre il rischio di esposizione dei cittadini al virus West Nile, e quindi a potenziali rischi per la loro salute, sono state raccomandate ai Comuni interessati le seguenti azioni: Le attività di Sanità Pubblica relative alla parte umana si sono focalizzate, inoltre, sui seguenti aspetti:Il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha coordinato e verificato il corretto funzionamento del flusso informativo attivato sin dal primo riscontro di positività al virus West Nile che ha permesso a ciascun Organo competente regionale e locale di attivarsi tempestivamente per quanto di competenza – si legge sul sito web ufficiale. Il quadro epidemiologico regionale e locale è in evoluzione ma il sistema di sorveglianza e controllo regionale sulle malattie trasmesse da zanzare (Arbovirosi), unitamente all’applicazione delle misure preventive raccomandate, sono in grado di favorire una riduzione del rischio di trasmissione del virus all’uomo e di tutelare la salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. US 240822

