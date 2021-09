Regione Abruzzo, Sanità: assunzioni a tempo indeterminato del personale Asl già dipendente a termine

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 30 set. – La giunta regionale ha approvato una delibera che detta le linee guida per l’assunzione a tempo indeterminato del personale già dipendente a tempo determinato nelle Asl abruzzesi, ma collocato in posizione utile in graduatorie di concorso di aziende sanitarie extraregionali.

Lo comunica l’Assessorato alla Salute, sottolineando come il provvedimento contribuirà a risolvere in modo determinante il problema della carenza di personale nelle Asl, oltre a ridurre il ricorso al precariato e a consentire il mantenimento in Abruzzo di professionalità formate che hanno già dato il loro prezioso contributo al sistema sanitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dalla delibera potrà presentare istanza alla Asl dove presta servizio a tempo determinato – riporta testualmente l’articolo online. L’azienda verificherà il possesso dei requisiti e procederà all’intesa con la Asl detentrice della graduatoria per il nulla osta all’assunzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’iter potrà essere attivato anche se siano già in corso procedure di concorso nella Asl abruzzese: in questo caso, però, la possibilità sarà limitata ai posti non oggetto del bando – recita il testo pubblicato online. FRAFLA 210930

