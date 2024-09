Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì alla posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di San Salvo

Dal sito della Regione Abruzzo:San Salvo, 6 set. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sono intervenuti, questa mattina, a San Salvo, affiancati dal direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, per la posa della prima pietra della Casa e dell’Ospedale di Comunità che vedranno la luce entro l’estate del 2026. Una realizzazione, finanziata con fondi del PNRR per complessivi 3 milioni 600mila euro, che assumerà un ruolo strategico per l’assistenza sanitaria dell’intero comprensorio vastese – si apprende dalla nota stampa. “Parte finalmente in concreto, attraverso l’apertura di cantieri operativi, – ha commentato Marsilio – il piano del PNRR dedicato alla costruzione di questa rete di Case e di Ospedali di Comunità che serve a decongestionare gli ospedali, ad avvicinare la sanità ai cittadini, a rendere il territorio protagonista dell’offerta sanitaria – Questo progetto – ha proseguito il Presidente- insieme a quello delle farmacie dei servizi, che sta partendo proprio in questi giorni con la massima soddisfazione sia da parte dei farmacisti che degli utenti, contribuisce ad evitare che si finisca tutti nell’imbuto dei pronto soccorso o comunque delle corsie e dei servizi ospedalieri – aggiunge la nota pubblicata. Uno stato di cose – ha aggiunto- che renderebbe difficile erogare sanità di qualità mentre resta fondamentale che gli ospedali si specializzino in quello per cui sono nati”. La struttura prevista a San Salvo, molto attesa dal territorio, è l’unica opera della rete delle Case e degli Ospedali di Comunità di nuova costruzione – si apprende dalla nota stampa. Alla posa della prima pietra sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il consigliere regionale Francesco Prospero, ed il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis. Marsilio, inoltre, ha spiegato che “poi gli ospedali di comunità, le case di comunità a San Salvo, a Casalbordino, a Gissi e nel resto del territorio sono funzionali proprio a rendere più efficiente l’ospedale di riferimento del territorio che ha sede a Vasto ma è al servizio dell’intero comprensorio – riporta testualmente l’articolo online. In sostanza, – ha concluso – si tratta di strutture che andranno a spalmare sul territorio le richieste di prestazioni che possono essere gestite senza bisogno di ospedalizzazione”. L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì , dal canto suo, ha rimarcato che “oggi si mette la prima pietra in una realtà importante rispetto alla realizzazione di progetti che abbiamo messo in piedi in tutta la regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infatti, – ha continuato- sono 11 gli ospedali di Comunità che abbiamo progettato – recita il testo pubblicato online. Nella Asl di Chieti sono tre e mi fa piacere oggi essere qui presente ma voglio dire che anche per quanto riguarda gli altri ospedali, nelle altre Asl, stiamo rispettando i tempi sia in termini di programmazione sia nella messa in opera sia degli ospedali di comunità sia delle case di comunità che delle Centrali Operative Territoriali (COT). L’Ospedale di Comunità – ha sottolineato l’assessore- è una risposta importante alla richiesta che c’è sul territorio di sanità di prossimità ed una risposta alla continuità assistenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il paziente che occupa in maniera inappropriata il posto letto di una rete ospedaliera – ha concluso- oggi avrà la sede giusta, il ricovero e la degenza giusta in quello che è un Ospedale di Comunità”. /240906

