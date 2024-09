Regione Abruzzo, Scomparsa Romeo Ricciuti: il cordoglio della giunta regionale

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 25 settembre 2024 – La Giunta regionale abruzzese esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Romeo Ricciuti, già Presidente, alla guida dell’Ente dal 1977 al 1981.Ricciuti è un pezzo della storia politica e istituzionale italiana che ha attraversato gli ultimi 60 anni, con ruoli di rilievo al Governo nazionale, regionale e locale – Proprio in occasione delle prime consultazioni elettorali regionali, nel 1970, fu eletto consigliere – si apprende dalla nota stampa. A lui si riconoscono doti di mediazione e concretezza e la reale capacità di incidere sullo sviluppo di un territorio che muoveva i primi passi nell’autonomia, oltre che di ascolto ed empatia col popolo aquilano e abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Palazzo dell’Emiciclo ospiterà la Camera ardente, allestita all’interno dell’aula consiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accesso al pubblico sarà consentito per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 21, mentre domani, giovedì 26 settembre, si potrà rendere omaggio al feretro dalle ore 8 fino allo svolgimento dei funerali.Alla moglie e ai figli, a tutta la sua famiglia, vanno le condoglianze dell’esecutivo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. AleDiGi 240925

