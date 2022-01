Regione Abruzzo, Scuola: Quaresimale, soddisfazione per nomina Ricci a collaboratore Ministro

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 17 gen. – “Un incarico prestigioso per un intellettuale dalle indubbie capacità umane e professionali”. Con queste parole l’assessore regionale Pietro Quaresimale ha salutato la nomina del professor Roberto Ricci a componente del gabinetto del ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi – aggiunge la nota pubblicata. Docente di Storia e Filosofia presso il liceo Classico Delfico di Teramo, Ricci è soprattutto un apprezzato studioso e cultore di storia locale impegnato anche in prima persona nella vita pubblica di Campli, suo paese di origine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono particolarmente soddisfatto per il professor Ricci – aggiunge Quaresimale – che ha sempre mostrato alte doti di studioso e appassionato di cultura locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La considerazione che in questo modo ha mostrato il Ministro Bianchi nei confronti del professor Ricci conferma il valore del docente e il peso e l’importanza del lavoro fin qui svolto – recita il testo pubblicato online. Sono certo che il professor Ricci con le sue idee e la sua preparazione saprà farsi apprezzare nella stanze del palazzo di viale Trastevere in un momento peraltro particolarmente delicato per la scuola pubblica”. IAV 220117

