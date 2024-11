Regione Abruzzo, Scuola: Santangelo, via libera alla nuova rete scolastica 2025-2026 per un modello d’istruzione di qualità per tutti

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 26 nov. La giunta regionale ha approvato un nuovo piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore nell’anno scolastico 2025-2026, come annunciato dall’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. Questo piano, in linea con le linee guida ministeriali, mira a garantire un’istruzione di qualità per tutti, rispondendo alle esigenze dei territori e preservando i servizi scolastici.Santangelo ha sottolineato che non ci saranno chiusure di scuole, ma solo modifiche nelle direzioni e negli uffici amministrativi – precisa il comunicato. La nuova geografia scolastica tiene conto delle sfide demografiche della regione, affrontando il calo della popolazione, soprattutto nelle aree interne, e cercando di mantenere un equilibrio tra continuità e innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Principali modifiche per provincia:Teramo: – Istituzione dell’Omnicomprensivo “Isola del Gran Sasso – F. A. Grue Castelli” mediante l’accorpamento del Liceo Artistico F. A. Grue con l’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara – viene evidenziato sul sito web. – Soppressione dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” con aggregazioni dei plessi di Torricella Sicura, Civitella del Tronto e Valle Castellana – si apprende dal portale web ufficiale. – Attivazione dell’articolazione “Produzioni e Trasformazioni” per l’istituto “Di Poppa Rozzi” nell’ambito del diploma ITT in Agraria – Pescara: – Ripristino di due Istituti comprensivi (n. 1 e n. 7) mediante il disaccorpamento dell’I.C. unico di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Chieti: – Istituzione dell’Omnicomprensivo “Marchitelli-Villa Santa Maria-Quadri” e accorpamento dell’Istituto comprensivo di Miglianico con quello di Ripa Teatina – viene evidenziato sul sito web. – Aggregazione dell’Istituto tecnico commerciale e geometri “Filippo Palizzi” di Vasto con l’Istituto di Istruzione superiore “Enrico Mattei” per formare un unico istituto “Palizzi-Mattei”. – Attivazione dell’indirizzo “turismo” per il comune di Guardiagrele – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila: – Attivazione dell’indirizzo “Audiovisivo e Multimediale” per il Liceo Artistico e dell’indirizzo “Sportivo” per il Liceo Scientifico – – Attivazione del corso Tecnico ad Avezzano con indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”.Questo piano rappresenta un impegno per garantire un sistema educativo robusto e rispondente alle esigenze delle comunità locali, mirando a mantenere standard elevati di istruzione in tutto il territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. US 241126

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it