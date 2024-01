Regione Abruzzo, Sistema Idrico Gran Sasso: Marsilio presiede Cabina regia su messa in sicurezza

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 17 gen. – Questa mattina il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presieduto la Cabina di coordinamento e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. La riunione ha permesso di fare il punto della situazione e di ascoltare per la prima volta la relazione del nuovo Commissario Straordinario Pierluigi Caputi, al termine del lungo iter burocratico di insediamento che si è svolto nei mesi scorsi – precisa la nota online. Obiettivo è quello di rendere compartimenti stagni i tre sistemi non naturali del Gran Sasso: acquedotto, laboratorio di fisica nucleare e autostrada – Lavori che verranno eseguiti con la necessità di tutelare la risorsa acqua e quindi di continuare a rifornire le popolazioni aquilane e teramane durante lo svolgimento dei lavori – Per questo dovranno essere effettuate opere esterne e preliminari rispetto al traforo – Sul versante teramano si dovrà intervenire con un intervento migliorativo del potabilizzatore di Casale San Nicola, mentre sul versante aquilanao saranno migliorate le condutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ci impegneremo con i ministeri competenti per poter avere a disposizione i fondi necessari per completare la messa in sicurezza del Gran Sasso, che rimane un obiettivo primario che stiamo perseguendo”, ha commentato il presidente Marsilio – US240117

