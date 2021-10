Regione Abruzzo, Sociale: presentati risultati del progetto di inclusione “Volont’Art”

Dal sito della Regione Abruzzo:

26 ott. – C’è un parte dell’Abruzzo che ha risposto bene agli effetti negativi della pandemia – Che sta cercando di uscire dalla crisi per ricostruire una rete sociale di rapporti – aggiunge la nota pubblicata. È quanto emerso dalle conclusioni del progetto sociale “Volont’Art”, i cui risultati sono stati presentati stamane nel corso di una conferenza stampa – A tracciare un primo bilancio sono stati i rappresentanti delle associazioni che hanno allestito e gestito il progetto finanziato dalla Regione Abruzzo e dal ministero del Lavoro: Serenella Di Michele, curatrice del progetto, Chiara Tiboni dell’associazione Ennio Flaiano, Valeria Pellicciaro dell’associazione Willclown Abruzzo e Stefania Basilisco del carcere di Chieti, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto ha riguardato la realizzazione di laboratori teatrali che gli organizzatori hanno allestito in 25 classi delle scuole dell’infanzia e primaria e un laboratorio sui generis nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti con il coinvolgimento di 20 detenuti – aggiunge la nota pubblicata. “Si è trattato di un progetto di inclusione sociale di grande respiro – ha sottolineato l’assessore Quaresimale – che la Regione Abruzzo ha voluto scegliere proprio per la particolarità del tema trattato e per il coinvolgimento del mondo scolastico e carcerario – Sono queste iniziative – ha ribadito l’assessore – che rispondono a pieno alle strategie di inclusione e di coesione sociale che vuole portare avanti questo assessorato e in questo senso voglio sperare che il progetto abbia un suo seguito perché riesce a conciliare il linguaggio sociale di due mondi che sono contrapposti”. Nell’ambito dello stesso bando, essendo il progetto stato finanziato a seguito di un avviso pubblico, sono stati finanziati e portati a termini circa 50 progetti relativi tutti al mondo del sociale e dell’inclusione a seguito della pandemia – viene evidenziato sul sito web. IAV 211026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it