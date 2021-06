Regione Abruzzo, Solidarietà: Rotarac 2090 dona strumenti sanitari ad Asl abruzzesi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 18 giu. Il Distretto Rotaract 2090, rappresentato da Sara Tacconi ed Emma Cori, ha donato alle Asl abruzzesi 440 pulsossimetri e 48 misuratori della temperatura – si apprende dal portale web ufficiale. I dispositivi saranno consegnati alle Ucat (Unità di Coordinamento dell’Assistenza Territoriale) che gestiscono l’assistenza domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19. Alla cerimonia, che si è svolta questa mattina in piazza Unione, a Pescara, ha partecipato l’assessore alla salute Nicoletta Verì. “Esprimo gratitudine a questo gesto di solidarietà portato avanti dai giovani del Rotary che hanno raccolto i fondi e acquistato gli strumenti medici per il nostro sistema sanitario abruzzese – ha detto l’assessore Nicoletta Verì -. I prodotti donati saranno utilizzati per l’assistenza a domicilio e, ancora una volta, voglio sottolineare l’importanza che l’assistenza di prossimità svolge nell’emergenza sanitaria”. GILPET/210618

