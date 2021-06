Regione Abruzzo, Sport: Liris premia surfista abruzzese Edoardo Papa

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 18 giu. – L’assessore allo sport Guido Quintino Liris, questa mattina, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, ha consegnato un riconoscimento al surfista pescarese Edoardo Papa – Alla cerimonia ha partecipato anche il consigliere regionale Guerino Testa – “E’ con l’impegno e i sacrifici che si arriva ai risultati – ha detto l’assessore Guido Liris durante la premiazione – tanto vale nello sport come nello studio e in ogni ambito della vita – si legge sul sito web ufficiale. Non esistono veri successi se si utilizzano le scorciatoie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Edoardo, seppur giovanissimo, è un esempio emblematico di come l’abnegazione, unita ad un evidente talento, faccia la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro brillante surfista incarna a pieno titolo l’icona di Ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Un’immagine che, come Assessorato, stiamo sempre più promuovendo perché riteniamo che attraverso i nostri fuoriclasse, che costruiscono certezze giorno dopo giorno, si possa non solo portare all’esterno un modello ideale di come si debba fare sport, ma anche favorire la conoscenza della bellezza e dell’identità della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mentre Edoardo va alla ricerca, nel mondo, delle onde giuste porta con se un patrimonio di valori e tradizioni prezioso – Questo è il nostro impegno istituzionale e da parte della Regione Abruzzo, il campione avrà sempre vicinanza e supporto”. Consegnate anche due targhe ad Andrea Papa, titolare della Surfing Sport Pescara, società che ha allenato, visto crescere Edoardo e che gli ha permesso di spiccare il volo – GILPET/210618

