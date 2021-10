Regione Abruzzo, ultime: Cabina di coordinamento approva programma interventi fondo complementare al PNRR dei crateri sismici

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 30 set. – La Cabina di Coordinamento dei due crateri sismici 2009-2016 ha approvato la ripartizione dei fondi del piano complementare al PNRR: un miliardo e 780 milioni di euro, dei quali 700 per il rilancio economico e il sostegno alle imprese del cratere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si è avuto un incremento delle risorse destinate alla viabilità principale e secondaria – si apprende dal portale web ufficiale. Una misura inizialmente molto marginale, penalizzata dalla filosofia di fondo del PNRR che, in nome della transizione digitale e ambientale, non prevede le strade tradizionali tra i suoi obiettivi – aggiunge la nota pubblicata. Per l’Abruzzo sono previste le progettazioni e primi lotti funzionali del V lotto della L’Aquila-Amatrice, che quindi procederà oltre Montereale (dove è attualmente il cantiere del IV lotto) e della Pedemontana Teramo-Ascoli, dove verranno studiate le diverse soluzioni progettuali possibili – precisa il comunicato. Sono opere fondamentali lungamente attese e mai messe davvero in cantiere – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) inserirà nei Contratti di Programma dell’Anas il finanziamento dell’intero intervento con fondi ordinari di Bilancio – recita il testo pubblicato online. Lo stesso avviene per la ferrovia: la Terni-Sulmona sarà trasformata a idrogeno, e il fondo finanzierà al 50% l’intervento per realizzare le centrali di produzione e distribuzione dell’idrogeno ‘verde’ che alimenterà la linea, una delle quali è prevista a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Per L’Aquila, sarà previsto il Centro nazionale del Servizio Civile (riutilizzando gli immobili del Progetto CASE) e la Scuola tecnico-amministrativa della Pubblica Amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Teramo sorgerà uno dei 4 centri di Alta Formazione e Ricerca scientifica – viene evidenziato sul sito web. 300921

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it