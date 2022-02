Regione Abruzzo, ultime: Canoni idroelettrici: Marsilio incontra i sindaci

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

CANONI IDROELETTRICI: MARSILIO INCONTRA I SINDACI

Pescara, 9 feb. – I sindaci dei comuni dell’area Sangro-Aventino hanno incontrato oggi pomeriggio, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, il Presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale Nicola Campitelli per affrontare il tema delle derivazioni di acque pubbliche a uso idroelettrico – recita il testo pubblicato online. “E’ un tema complesso e importante – ha detto il Presidente Marco Marsilio – per decenni c’è stato un abbandono sul controllo dei concessionari a danno, purtroppo, dei territori – precisa la nota online. Le concessioni sono scadute da molti anni, e gli stessi concessori sono disincentivati a fare gli interventi – Noi – osserva – abbiamo proposto una legge specifica di riordino, attualmente in discussione nella Seconda commissione permanente del Consiglio regionale, che prevede l’aumento dei canoni e adotta una disciplina uniforme e controlli efficaci su concessionari – Cercheremo di approvarla in tempi brevi”. GILPET/220209

