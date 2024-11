Regione Abruzzo, ultime: Cartoons on the Bay Winter Edition: Marsilio presenta alla stampa il Festival Internazionale dell’animazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 29 nov. – Martedì 3 dicembre, alle 12.00, nella la Sala stampa ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo Silone, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Winter Edition di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all’animazione, alla transmedialità e alle meta-arti, promosso dalla RAI e organizzato da Rai Com in convenzione con la Regione Abruzzo – L’evento che si terrà a L’Aquila dal 12 al 14 dicembre, sarà l’occasione per mettere in luce il ruolo educativo e creativo delle arti digitali – precisa la nota online. Protagonisti speciali saranno gli studenti delle scuole elementari e medie, coinvolti in attività dedicate alla scoperta delle tecnologie e delle narrazioni che caratterizzano l’animazione moderna – si apprende dal portale web ufficiale. Alla conferenza stampa parteciperanno: • Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; • Roberto Genovesi, Direttore Artistico di Cartoons on the Bay; • Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Cartoons on the Bay Winter Edition si inserisce tra gli eventi culturali di punta della Regione Abruzzo, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione e sottolineando il ruolo dell’Aquila come polo culturale e creativo a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 241129

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it