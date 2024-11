Regione Abruzzo, ultime: Commissione UE, Marsilio: “Su nuove nomine serve responsabilità da parte di tutte le forze politiche”

Dal sito della Regione Abruzzo:Bruxelles, 20 nov. – “Ci auguriamo che tutte le forze politiche dimostrino responsabilità e che si possa subito trovare un accordo sulle nomine dei Vice-Presidenti esecutivi della Commissione Europea – si legge sul sito web ufficiale. ” Lo ha dichiarato Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo dei Conservatori Europei al Comitato delle Regioni, a margine della sessione plenaria celebrativa dei 30 anni dell’istituzione che rappresenta i livelli locali e regionali dell’UE. “Il portafoglio di Fitto- ha aggiunto Marsilio- è cruciale per l’Italia e per le regioni europee – Per la prima volta l’Europa avrà un Commissario dedicato alla politica di coesione, un ruolo strategico per riavvicinare i territori alle decisioni politiche e di bilancio di Bruxelles. La gestione dei PNRR nazionali e la Vice-Presidenza esecutiva rappresentano un riconoscimento significativo, qualcosa che è mancato durante l’ultimo mandato europeo – riporta testualmente l’articolo online. ” FSUS112024

