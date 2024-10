Regione Abruzzo, ultime: Comuni, D’Annuntiis “Nuove risorse per la viabilità”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 22 ott – La Giunta Regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse per la viabilità dei comuni – precisa la nota online. Lo ha reso noto l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis. “Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare principalmente alla messa in sicurezza della viabilità comunale – si apprende dalla nota stampa. Il presidente Marsilio e la Giunta Regionale sono vicini alle realtà locali – ha sottolineato D’Annuntiis – consci delle difficoltà a cui vanno incontro per la mancanza di risorse da destinare alla messa in sicurezza del territorio”. Nella tabella allegata di seguito gli interventi programmati – precisa la nota online. U.S. 22/10/2024

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it