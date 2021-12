Regione Abruzzo, ultime: Conferenza Regioni, Marsilio a Tzitzikostas: “serve un’Europa migliore”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Roma, 9 dicembre 2021 – Il presidente della Regione Abruzzo è intervenuto questa mattina all’incontro con il Presidente del Comitato Europeo delle Regioni (CoR), Apostolos Tzitzikostas, presso la sede della Conferenza delle Regioni a Roma – viene evidenziato sul sito web. Nel suo intervento, reso anche in qualità di Vice Presidente del Gruppo dei Conservatori (ECR) nel CoR, Marsilio ha sottolineato che non esiste un’alternativa tra chi vuole ‘più’ o ‘meno’ Europa, ma che dobbiamo costruire un’Europa ‘migliore’, più vicina ai bisogni dei cittadini, meno invasiva delle competenze locali e statali, ma più coesa sulle grandi questioni di fondo – riporta testualmente l’articolo online. Tra queste, anche in sintonia con i colleghi di Piemonte, Basilicata e altre Regioni intervenute, Marsilio ha sollecitato l’Europa a essere più attiva nel sostenere e proteggere l’industria – a partire dall’automotive oggi sotto stress – dalla concorrenza sleale di paesi extra-UE come Cina e India – si legge sul sito web ufficiale. US 211209

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it