Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus: Verì, team mobili militari per il testing nelle scuole

Pescara, 3 dic. – “L’Abruzzo ha formalmente aderito all’operazione Athena, l’iniziativa promossa dalla Struttura Commissariale del generale Figliuolo per le attività di testing anti Covid negli istituti scolastici della nostra regione”.

Lo annuncia l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che questa mattina ha inoltrato l’istanza al coordinatore regionale, il colonnello dei carabinieri Salvatore Falvo – recita il testo pubblicato online.

L’Esercito metterà a disposizione delle Asl alcuni team mobili militari da utilizzare nelle scuole per le attività di screening sui ragazzi.

Ogni azienda sanitaria indicherà un proprio referente, che avrà il compito di interfacciarsi con gli incaricati dell’Esercito, così da programmare al meglio le attività sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Ancora una volta – conclude l’assessore Verì – la Struttura Commissariale e gli uomini dell’Esercito dimostrano la loro vicinanza ai cittadini e ai territori, supportando la rete sanitaria civile in un momento complesso per tutta la comunità”. US 211203

