Regione Abruzzo, ultime: Cultura: D’Amario, premio Marciano punto di riferimento dell’estate abruzzese

Pescara, 8 lug. La 17° edizione del Festival Rocky Marciano, che si terrà, secondo tradizione, a Ripa Teatina, da giovedì 15 a sabato 17, è stata presentata, questa mattina, alla stampa, a Pescara, in Regione, alla presenza dell’assessore alla Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. Anche quest’anno spazio al festival di letteratura sportiva nelle giornate di giovedì e venerdì mentre la serata clou sarà quella di sabato 17 con la cerimonia di consegna del Premio Marciano, intitolato alla memoria dell’indimenticabile ed imbattuto campione del mondo dei pesi massimi – precisa la nota online. Quest’anno, poi, gli organizzatori del Festival hanno voluto riservare attenzione anche ad un progetto di inclusione sociale che punta favorire la pratica sportiva nel mondo carcerario – recita il testo pubblicato online.

Infatti, attraverso la collaborazione dell’Avis di Chieti, la palestra della casa circondariale di Madonna del Freddo, a Chieti, sarà dotata di ulteriori attrezzature che consentiranno ai detenuti di cimentarsi in svariate attività sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Si tratta di una manifestazione che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento importante dell’estate abruzzese – ha detto l’assessore D’Amario – un evento che quest’anno coniuga al meglio sport, cultura e inclusione sociale e che è riuscito anche a resistere alle restrizioni imposte dalla diffusione del Covid. Va dato atto agli organizzatori ed all’amministrazione comunale di Ripa Teatina, pur restando fedeli alla tradizione nel ricordo del grande Marciano, figlio di un ripese, di non essersi focalizzati solo sul pugilato ma di essersi aperti al mondo dello sport nella sua sua globalità. E poi – ha proseguito – l’attenzione sempre crescente per la letteratura sportiva e per il giornalismo sportivo rappresenta la cigliegina sulla torta di una manifestazione alla quale la Regione, per quanto possibile, sarà sempre vicina”.

Di rilievo anche, in questa edizione, i nomi dei premiati tra i quali spiccano quelli del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dell’ex campione olimpico dei 10mila metri piani, Alberto Cova, e dell’ex campione del mondo dei pesi superleggeri nonché ex campione olimpico, Patrizio Oliva – si apprende dal portale web ufficiale. Interverrà anche l’ex campione del mondo dei pesi medi junior, Rocky Mattioli, nativo di Ripa Teatina – All’odierno incontro con i giornalisti sono interventi anche il sindaco di Ripa Teatina, Ignazio Rucci, l’assessore comunale Gianluca Palladinetti, il direttore della casa circondariale di Chieti, Franco Pettinelli, oltre ad un esponete dell’AVIS di Chieti in rappresentanza del presidente Tullio Parlante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. /210708

