Regione Abruzzo, ultime: Cultura: nuovi spazi per bambini tra libri e cinematografia

Dal sito della Regione Abruzzo:

UNA COLLABORAZIONE TRA LANTERNA MAGICA E BIBLIOTECA REGIONALE. – L’Aquila, 29 ott. Nuovi spazi dedicati alla sezione bambini in cui il mondo dei libri si unisce al cinema e alla tecnologia digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa tra la biblioteca regionale “Salvatore Tommasi” e la biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ha permesso oggi di inaugurare a Bazzano, un connubio tra patrimonio librario e patrimonio cinematografico –

All’inaugurazione ha partecipato anche una scolaresca dell’Istituto comprensivo “Patini”, scuola primaria “Mariele Ventre”. Presenti il consigliere regionale Roberto Santangelo, la responsabile dell’ufficio Attività culturali e biblioteca dell’Aquila, Alessandra Lucantonio, il consigliere delegato dell’Istituto cinematografico, Mercedes Calvisi. La Convenzione, fortemente voluta dall’assessore alla cultura e al turismo Daniele D’Amario, che unisce la Biblioteca regionale all’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e prevede l’unione dei patrimoni librario e cinematografico, è stata sottoscritta il 16 aprile scorso – recita il testo pubblicato online. La Biblioteca “S. Tommasi”, di antica istituzione e di riconosciuto prestigio internazionale ha una dotazione di oltre 350.000 documenti di cui fanno parte un prezioso fondo antico che comprende manoscritti, incunaboli e carte storiche, tra i quali testi antichi di inestimabile valore, alcuni dei quali proprio in questo periodo in mostra nel Giardino d’inverno dell’Emiciclo – Mancava solo una sezione dedicata al cinema e agli audiovisivi che arricchisce e rende unica la sua offerta agli utenti – precisa la nota online. L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “Lanterna Magica” possiede il primo archivio in Italia per tipologia di materiale conservato e per questo ha ottenuto il 31 gennaio 2018 dalla Sovrintendenza Archivistica con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il vincolo di tutela – L’inaugurazione di questo spazio dedicato ai bambini rappresenta un punto di incontro di questa collaborazione in cui i libri a disposizione sono in parte proprietà della Biblioteca e in parte donati proprio dalla Lanterna magica lo scorso 18/10/2021, secondo finalità previste dal progetto Read and Grow! K.S. 211029

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it