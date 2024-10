Regione Abruzzo, ultime: Cultura: Santangelo, Miska Ruggeri nuovo presidente TSA

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 21 ott. – Miska Ruggeri, giornalista e scrittore, è il nuovo presidente del Teatro stabile d’Abruzzo (Tsa). Lo ha nominato la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Cinquantadue anni, nato all’Aquila, Miska Ruggeri è laureato alla Sapienza di Roma prima in Lettere classiche e poi in Filosofia – si apprende dal portale web ufficiale. Giornalista dal 1997, si occupa prevalentemente di cultura, sport e viaggi – precisa il comunicato. “Al neo presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo – ha commentato l’assessore Santangelo – i migliori auguri di buon lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo convinti che il profilo scelto dalla Giunta regionale sia assolutamente rispondente agli obiettivi che persegue il Teatro stabile che da decenni porta sul territorio regionale proposte culturali di altissimo livello – Ruggeri saprà gestire al meglio l’istituzione culturale, ma soprattutto ha tutte le carte in regola, visto il suo curriculum, per far crescere la qualità della proposta culturale del Tsa – si apprende dal portale web ufficiale. US 241021

