Regione Abruzzo, ultime: Incontro tra Regione Abruzzo e vertici Difesa Servizi: Marsilio, “Proficua collaborazione per progetti futuri”

Dal sito della Regione Abruzzo:Roma, 22 gennaio – “Un incontro cordiale e produttivo, che ha posto le basi per future e imminenti collaborazioni.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione svoltasi oggi presso gli uffici di rappresentanza della Regione a Roma, con il Presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano, e l’Amministratore Delegato, Luca Andreoli – precisa il comunicato. Difesa Servizi S.p.A., società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, rappresenta uno strumento organizzativo innovativo, perseguendo una gestione efficace ed efficiente delle risorse e delle attività non direttamente legate all’operatività delle Forze Armate – si apprende dalla nota stampa. FSUS220125

