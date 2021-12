Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: D’Annuntiis, Giunta stanzia fondi per manutenzione porti e approdi 2021 e 2022

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

L’Aquila, 31 dicembre 2021 – Nella seduta di ieri la Giunta Regionale ha approvato la delibera con la quale vengono destinate complessivamente risorse pari a 384.555,71 di euro sulle annualità 2021 e 2022, per le opere di ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi, escavazione dei fondali, attività realizzative e di studi attinenti la difesa della costa – viene evidenziato sul sito web.

I destinatari del contributo saranno i Comuni di Giulianova e Vasto, per importi rispettivi di 192.277,855 di euro per le due annualità. Le amministrazioni comunali avranno cura di trasmettere al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo un rendiconto analitico degli interventi finanziati con le somme complessivamente erogate – si apprende dalla nota stampa.

“Continua l’impegno della Giunta Marsilio nell’obiettivo di investire nelle infrastrutture portuali, di rilevanza fondamentale per l’intera economia regionale, contribuendo così al miglioramento della funzionalità degli scali abruzzesi, importanti altresì per l’attività turistica della costa”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis. US211231

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it