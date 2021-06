Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Marsilio e D’Annuntiis incontrano vertici di Autostrade per l’Italia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 15 giu. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sottosegretario alla presidenza con delega ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, hanno incontrato questa mattina a Pescara i vertici di Autostrade per l’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Al centro del summit ci sono state l’analisi del piano degli investimenti che l’azienda ha programmato nel prossimo quinquennio e le problematiche che interessano il tratto abruzzese dell’A14. Presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato Roberto Tomasi – precisa il comunicato. Confermato il blocco dei cantieri a partire dal prossimo 9 luglio – “Ci è stato confermato e garantito che i lavori sulla A14 saranno interrotti per mitigare l’impatto sulla viabilità in vista dell’esodo estivo – riporta testualmente l’articolo online. Il problema – ha sottolineato il Presidente Marco Marsilio – è che abbiamo una autostrada vecchia dove per vent’anni non si sono fatti gli investimenti, e oggi, con le nuove normative che prevedono interventi e scadenze, è necessario avviare tempestivamente i cantieri nelle gallerie e sui viadotti che potrebbero durare anche anni – precisa il comunicato. Per questo motivo ho sollecitato la governance di Autostrade per l’Italia ad ampliare la carreggiata e realizzare la terza corsia sul tratto abruzzese dell’A14. Non dimentichiamo – osserva ancora Marsilio – che la rete autostradale adriatica è stata progettata e realizzata 50 anni fa – viene evidenziato sul sito web. Con una nuova infrastruttura invece possiamo sostenere lo sviluppo delle nostre aziende e del comparto turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non possiamo più attendere”. GILPET/210625

