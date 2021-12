Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Marsilio, preoccupazione per dimissioni Commissario Gentile

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 13 dic. – “Ho sentito questa mattina il commissario Maurizio Gentile, che mi ha confermato di aver dovuto assumere questa dolorosa decisione perché impossibilitato a proseguire con le regole attuali questo prezioso e delicato incarico – recita il testo pubblicato online. Conoscevo già da tempo questa situazione di difficoltà e di disagio dell’ingegner Gentile – si apprende dalla nota stampa. Non posso quindi che esprimergli la mia solidarietà per non aver avuto ad oggi una soluzione al problema posto – riporta testualmente l’articolo online. Io spero che ci possa essere una soluzione positiva e chiedo al Governo di intervenire sulla norma per consentire ai professionisti che sono in pensione di poter assumere questo tipo di incarichi – precisa il comunicato. E’ un problema che non riguarda solo il commissario Gentile: più volte mi sono trovato nella difficoltà e nell’impossibilità di poter affidare importanti incarichi (analoghi a quello di un commissario, di un presidente o di un amministratore di società di enti pubblici), in virtù di questa legge che, con l’obiettivo di liberare spazio ai giovani nella pubblica amministrazione, impedisce a chi percepisce la pensione di poter essere remunerato per le sue prestazioni – precisa la nota online. Questo produce casi paradossali come quello di Maurizio Gentile, al quale si affida il compito di progettare e realizzare opere pubbliche per un valore di miliardi, con conseguenti responsabilità civili, contabili se non addirittura penali, costringendolo a lavorare gratis e a pagarsi pure l’assicurazione per avere una copertura sulle responsabilità enormi che si assume – E’ una norma sbagliata perché, se è condivisibile il principio di evitare che una schiera di anziani burocrati possa fare da tappo alla progressione di carriera e alle soddisfazioni professionali dei più giovani, la rigidità attuale impedisce a persone di eccezionale valore di poter continuare a servire la pubblica amministrazione, relegandoli ai giardinetti o meglio regalandoli alla concorrenza delle aziende private che sanno come utilizzare capacità e competenze di questi servitori dello Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Occorre trovare una soluzione che, facendo salvo il principio ispiratore della norma attuale, possa anche consentire di utilizzare energie e competenze preziose quando questo si rende necessario – riporta testualmente l’articolo online. Peraltro per alcuni incarichi come quelli commissariali la retribuzione prevista non è sufficientemente elevata da motivare dirigenti e manager in servizio ad assumere quelle responsabilità, lasciando i propri impieghi e trascurando le proprie carriere – si apprende dalla nota stampa. Per questa ragione, talvolta le figure più adatte sono proprio quelle che possono cumulare alla pensione la retribuzione prevista per i commissari; in alternativa si corre il rischio, già presente, di dover ripiegare per alcuni incarichi su soggetti con profili di scarsa esperienza o di incerta competenza e questo non rende certo un buon servizio alla comunità”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. US/211213

