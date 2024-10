Regione Abruzzo, ultime: Innovazione: premio D’Ascanio a Shanghai a Fameccanica Data SpA ed a Shanghai Tofflon Sci & Tech Co., Ltd

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 25 ott – Abruzzo protagonista anche, quest’anno, a Shanghai dove si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”. Istituito dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, dell’ICE (Italian Trade Agency) e del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). Quest’anno sono state premiate due aziende di spicco: Fameccanica – si apprende dal portale web ufficiale. Data SpA, leader italiano nell’automazione e nelle soluzioni industriali, con una solida presenza in Cina, e Shanghai Tofflon Sci & Tech Co – riporta testualmente l’articolo online. , Ltd, importante azienda cinese specializzata in liofilizzatori per l’industria farmaceutica, che ha investito significativamente in Italia – “Un premio che dà lustro all’Abruzzo in Cina e che valorizza chi sceglie di lasciare il nostro territorio per portare la propria esperienza in tutto il mondo – Ringrazio e mi congratulo con gli organizzatori e con tutti i componenti dell’Associazione abruzzesi in Cina – Una serata in cui tutti gli ospiti hanno avuto modo di conoscere e gustare i prodotti del nostro territorio – Il riconoscimento che viene dato alla presenza abruzzese può solo farci onore”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. US241025

