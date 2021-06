Regione Abruzzo, ultime: Istituzioni: Marsilio ha incontrato il questore di Pescara Liguori

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

(REGFLASH) Pescara, 9 giu. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, in Regione, ha incontrato il questore di Pescara, Luigi Liguori, con il quale si è intrattenuto per un colloquio di cortesia nel corso del quale non sono mancati cenni all’intensa attività di controllo del territorio che quotidianamente la Polizia svolge nel capoluogo adriatico oltre che in ambito provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un incontro di grande cordialità nel corso del quale Marsilio ha ribadito la gratitudine di tutti gli abruzzesi per il prezioso impegno di tutte le Forze di Polizia al servizio della collettività, soprattutto in questo lungo periodo caratterizzato dalla diffusione della pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. (REGFLASH) /210609

