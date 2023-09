Regione Abruzzo: ultime news. Basket in carrozzina: Marsilio e Sospiri, Lunedì conferenza stampa all’Emiciclo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

20° TORNEO INTERNAZIONALE AMICACCI ABRUZZO DAL 22 AL 30 SETTEMBRE L’Aquila, 15 sett. – Lunedì 18 settembre alle 11.30, nella navata di Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, è convocata una conferenza stampa per presentare il 20° Torneo Internazionale AMICACCI ABRUZZO Memorial “Ronald Costantini” 1°Trofeo BMW Italia che si terrà dal 22 al 30 Settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un connubio tra “il basket in carrozzina” e la bellezza dei nostri Borghi autentici – Partecipano Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. Interverranno Roberto Olivi, direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestro Presidente Bmw Italia, Giuseppe Marchionni, fondatore e organizzatore per l’Amicacci, il Presidente Edoardo D’Angelo, Carlo Di Giusto, allenatore della società e della Nazionale, Claudio Arrigoni, giornalista storico della Gazzetta dello Sport e di tutto il mondo Paralimpico – aggiunge testualmente l’articolo online. (REGFLASH) US/230915

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it