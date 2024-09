Regione Abruzzo: ultime news. Bilancio sociale INPS: Santangelo, occupazione e sostegno famiglie in crescita

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 26 set. – L’assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, è intervenuto oggi in occasione della presentazione del rendiconto sociale 2023 dell’INPS affrontando i temi della sostenibilità del sistema previdenziale, dell’Evoluzione del mercato del lavoro, della disuguaglianza di genere e famiglia, delle misure di welfare e inclusione – “L’Abruzzo si trova in una fase di transizione significativa – ha detto l’assessore Santangelo – e in questo senso il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha già sottolineato l’impegno del governo regionale nel promuovere un welfare più sostenibile e inclusivo – recita il testo pubblicato online. Le recenti misure introdotte dal Ministro Marina Elvira Calderone hanno avviato un processo di rinnovamento, creando una rete di protezione sociale dinamica e flessibile capace di accompagnare la fase espansiva del mercato del lavoro sostenuta da importanti risorse sia sul versante delle politiche attive che di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento – aggiunge testualmente l’articolo online. ”Proprio riguardo le opportunità di occupazione, l’assessore Santangelo ha ribadito l’efficacia delle azioni messe in campo dal governo guidato per stimolare l’occupazione giovanile – si apprende dalla nota stampa. “Nella nostra regione si sta assistendo a un incremento significativo del tasso di occupazione – ha sottolineato -, salito dal 58,4% nel 2022 al 61,3% nel 2023. In continuità con la vecchia programmazione e guardando alla nuova programmazione europea FSE plus 2021-2027, la Giunta regionale vuole accelerare e dare una scossa alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori – precisa il comunicato. Sono infatti stati previsti 39 milioni di euro di incentivi finalizzati a favorire l’occupazione a partire dalla formazione gratuita per la riconversione professionale di lavoratori in aziende in stato di crisi”.L’assessore alle Politiche sociali ha poi parlato dei sostegni alle famiglie e alle misure a contrasto della disparità di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sul tema delle famiglie, le politiche governative – assegno unico, bonus nido, decontribuzione madri, congedi parentali, reddito di libertà – si stanno dimostrando efficaci nel promuovere l’occupazione femminile e nel contrastare la denatalità. Sebbene ci siano ancora differenze di genere nel tasso di occupazione e nella retribuzione, gli sforzi per sostenere le donne nel mondo del lavoro sono evidenti – aggiunge la nota pubblicata. Il Ministro per le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, insieme al già citato Ministro Calderone, sta lavorando per implementare misure come appunto il supporto alla maternità e sgravi per l’assunzione di lavoratrici madri”Per quanto concerne le misure di welfare e di inclusione, Santangelo ha sottolineato – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il superamento del reddito di cittadinanza attraverso misure come l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro rappresenta un passo importante per il rafforzamento del welfare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste iniziative hanno dimostrato di essere efficaci nel fornire un supporto concreto a oltre 12.110 famiglie in Abruzzo, creando opportunità per l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce più vulnerabili – Numeri che dimostrano politiche di promozione del benessere della comunità e di sostegno allo sviluppo economico della nostra regione”. COM.ASS 240926

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it