Regione Abruzzo: ultime news, Giornata della Memoria: lunedì 27 gennaio a L’Aquila presentazione del progetto “Ricordare per comprendere”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:l’Aquila, 24 gen. – Si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 12:00, nella sala “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Ricordare per Comprendere: Lezioni dal Passato per un Futuro Migliore”. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere fattivamente gli studenti, in occasione della Giornata della Memoria, nella riflessione sul dramma storico della Shoah. Interverranno il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Roberto Santangelo e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – precisa il comunicato. US 250124

