Regione Abruzzo: ultime news, Giro: Liris, Rcs premia spettacolo tappa Castel di Sangro-Campo Felice

L’Aquila, 23 giu. – «È con grande orgoglio che accogliamo il premio per la tappa più spettacolare del Giro d’Italia assegnato alla Castel di Sangro – Campo Felice – Rcs, in questo modo, ha impreziosito ulteriormente il grande lavoro che è stato fatto da istituzioni, con il contributo fondamentale del sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano e organizzatori per predisporre un arrivo sullo sterrato che rimarrà nella storia della Corsa rosa». Lo dichiara l’assessore regionale allo Sport e alle Aree interne, Guido Liris. «Un riconoscimento che arriva direttamente dal pubblico – aggiunge Liris – che si è espresso con una votazione social, a testimonianza di come quella giornata e quello scenario siano entrati nel cuore degli appassionati di ciclismo – riporta testualmente l’articolo online. Dal canto nostro, questo premio ci consentirà di valorizzare ulteriormente il nostro territorio anche sotto il profilo dello sviluppo turistico e socio economico, promuovendo una bellezza unica come Campo Felice, capace di coniugare valori straordinari, all’insegna della sostenibilità. La strategia dei grandi eventi promossa dalla Regione si conferma sempre più vincente: accanto a manifestazioni sportive di primissimo livello si aggiungono occasioni per la crescita dell’intero territorio e per favorire la piena ripartenza dopo la pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. In questo solco continueremo a lavorare sempre, nei mesi a venire e negli anni».US/210323

