Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di giovedì 22 dicembre

Regione Abruzzo

Pescara, 22 dic. – Si è tenuta questa mattina, a Pescara, una seduta della Giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

La Giunta, poi, su proposta del Vice Presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, ha deliberato un fondo pari a 1.500.000 euro destinato, proporzionalmente, ai Consorzi di Bonifica abruzzesi: Bonifica Interno (277.642,01 euro), Bonifica Centro (465.972,39 euro), Bonifica Ovest (170.827,50 euro), Bonifica Nord (168.049,39 euro) e Bonifica Sud (417.508,72 euro).

Sempre su indicazione del Vice Presidente Imprudente, è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo, Consorzio di ricerca unico d’Abruzzo (Crua), Istituto Zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise e il Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti (ITQSA), per la realizzazione e l’attuazione del progetto “Ri.Cr.E.A. – riqualificazione del Crua per ecosistemi agroalimentari”.

Infine, su proposta dell’assessore alla cultura Daniele D’Amario, sono stati approvati il Piano per l’organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta regionale e la graduatoria per la concessione di contributi diretti, ai sensi della l.r. 55/2013. GILPET/221223

