Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi 4 dicembre

– L’Aquila, 04 dic. Si è riunita oggi, in seduta ordinaria la giunta regionale per l’approvazione delle seguenti deliberazioni:

su proposta del presidente Marco Marsilio apportate modifiche al testo della Legge Regionale n° 24/2005 “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie”.

Su proposta dell’assessore al turismo Daniele D’Amario, la Regione Abruzzo aderisce all’Evento Internazionale Foodex Japan 2024, anche in preparazione della partecipazione al più ampio Evento internazionale dell’Expo di Osaka 2024. La partecipazione alla Fiera si colloca in un contesto di impegni assunti dalla Regione Abruzzo nella missione istituzionale tenutasi ad Osaka durante la quale sono state poste le basi per la partecipazione all’Expo 2024. La manifestazione raccoglie inoltre, particolare interesse da parte delle aziende abruzzesi ed è una importante occasione per la valorizzazione dell’artigianato e delle attività produttive in genere –

Su proposta dell’assessore al bilancio Mario Quaglieri approvata una variazione al bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti

1)Progetto TIGER – Programma Horizon. Rimborso spese viaggio – € 2.000,00 2)Incentivo per funzioni tecniche relativo ai progetti “PINQUA”. € 60.280,18 3) PNRR – Misura 1.4.3 “Adozione App IO”. € 43.147,50 4) Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore – € 454.887,00 5)Fondo per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – € 3.286,17

Per un importo complessivo di euro 2.655.972,11 autorizzata una variazione di bilancio per le seguenti finalità:

– Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – Comune di Lanciano: 116.840,07

– Contributi Una Tantum su mutui agevolati per l’Edilizia Rurale – Comune di Lanciano: 35.052,02

– Contributi Una Tantum su mutui agevolati per l’Edilizia Rurale: 18.900,00

– Intervento Chiesa Santa Chiara: 150.000,00

– Interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Atri: 100.000,00

– Sorveglianza sistematica del SARSCov-2 nelle acque reflue: 32.019,20

– Intervento nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza stradale: 126.458,16

– Bonifica amianto su copertura deposito officina TUA nel Comune di Lanciano: 245.000,00

– Progetto JOINT SECAP: 10.000,00

– Intervento riqualificazione del patrimonio ERP – Comune di Corfinio: 172.854,05

– Interventi di prevenzione dall’inquinamento e risanamento corpi idrici: 1.648.848,61

Approvato il Piano programma 2024-2026 della società Abruzzo Progetti S.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. Concesso il benestare all’anticipo del rinnovo contratti pubblici triennio 2022 -2024 per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente della Giunta Regionale – Autorizzato quindi, il servizio Personale del dipartimento Risorse, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, al pagamento dell’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge n. 234/2021, nel mese di dicembre 2023, incrementato di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Autorizzato il Comune di Roseto degli Abruzzi alla riserva del 15% degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, da assegnare per un limite temporale di due anni per far fronte a situazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Ripartiti ai Comuni per l’annualità 2023 le risorse residue relative al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. K.S. 231204

