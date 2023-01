Regione Abruzzo: ultime news, Giunta, Marsilio , ecco i provvedimenti adottati oggi il 9 gennaio

- Advertisement -

(regflash) – L’Aquila, 09 gen. Si è riunita oggi, in seduta straordinaria, la giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, adottato il progetto speciale territoriale della costa dei Trabocchi e avviata contestualmente la consultazione pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di un progetto finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione della costa teatina – si legge sul sito web ufficiale. Approvato anche il progetto di legge “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”. Via libera, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, al regolamento regionale per l’attività di audit interno delle Aziende sanitarie e di raccordo tra le stesse, con funzione di coordinamento da parte del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo – (regflash) K.S. 230109

