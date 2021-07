Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati oggi 19 luglio

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’Aquila, 19 lug. La giunta regionale presieduta da Marco Marsilio si è riunita oggi, a L’Aquila, a Palazzo Silone – Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

approvato su proposta del Presidente Marsilio, un aggiornamento della modulistica in materia di “Strutture ricettive all’aria aperta”, allo scopo di standardizzare e semplificare le procedure – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La giunta ha proceduto anche a quantificare l’ammontare delle attestazioni di spesa da produrre a cura dei singoli responsabili di azione, per consentire di presentare le dichiarazioni di spesa all’Autorità di Gestione Unica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta del POR FESR Abruzzo 2014-2020 relativamente all’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La spesa complessiva ammonta a 35.600.000,00.

Approvato l’aggiornamento del piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l’anno corrente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tale provvedimento segue appositi accordi di programma che sono stati già predisposti con i vigili del fuoco e con i carabinieri. Caratteristiche fondamentali del Piano sono la suddivisione del territorio regionale in ambiti territoriali a maggior rischio – recita il testo pubblicato online.

Approvato il documento “abachi per la valutazione delle amplificazioni locali nell’area periadriatrica della Regione Abruzzo”, quale documento di indirizzo per la realizzazione degli approfondimenti di ‘livello 2’ della microzonazione sismica nei comuni interessati.

Il piano operativo regionale per il Fondo di sviluppo Economico relativo al POR FSE Abruzzo 2014-2020 è di oltre 8milioni di euro per cui si è proceduto ad approvare il relativo crono- bilancio per l’anno in corso – Conferito, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, l’incarico di stima all’Agenzia delle Entrate e approvata l’indizione di una gara, ai fini della alienazione dell’impianto agro-industriale, denominato “Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola” a San Vito Chietino (CH).

Tale impianto risulta affidato in gestione alla C.O.V.A. soc. coop. – Cooperativa Ortofrutticola Viticola Adriatica – viene evidenziato sul sito web. L’impianto risulta inserito nei piani di alienazione, approvati dalla giunta regionale ed incluso, anche nel Programma promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il supporto tecnico dell’Agenzia del Demanio, denominato “Proposta Immobili 2015”. Sussistono ragioni di pubblico interesse ai fini della alienazione dell’impianto e ricorrono le condizioni per procedere all’esperimento di una procedura di gara, previa valutazione estimativa dell’impianto agro-industriale da parte dell’Agenzia delle Entrate – si apprende dalla nota stampa.

Approvati, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, i provvedimenti adottati dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, relativi al bilancio di esercizio 2018. Si tratta del conto economico, stato patrimoniale e nota illustrativa nonché delle relazioni dei gestori – La giunta impegna inoltre, i direttori generali delle aziende sanitarie a porre in essere tutte le azioni utili a superare le criticità rilevate dai rispettivi collegi sindacali. Su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente, la giunta regionale ha approvato la delibera del Consorzio di Bonifica ovest circa il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Approvati gli statuti dei Consorzi di Bonifica Sud, Centro ed Ovest.

