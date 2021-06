Regione Abruzzo: ultime news, TENNIS ITF L’AQUILA: LIRIS, UN ALTRO GRANDE SUCCESSO, ABRUZZO PROTAGONISTA

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

(Regflash), 28 giu. L’Aquila – «Con la chiusura del torneo femminile Itf “Regione Abruzzo – Aterno Gas&Power Cup” va in archivio un altro evento di grandissimo successo per l’intera regione». Lo dichiara l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

«Per una settimana – aggiunge Liris – il circolo tennis dell’Aquila, Peppe Verna, è stato teatro di incontri combattutissimi e di altissimo profilo sportivo, che hanno richiamato numerosi appassionati e catalizzato l’attenzione della città. Un luogo che è tornato a pulsare di vita proprio alle porte del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio gli organizzatori, gli sponsor e tutti coloro che ancora una volta ci sono impegnati a fondo per la buona riuscita di questa manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal canto mio sono orgoglioso che la Regione abbia pianificato e sostenuto un appuntamento di tale richiamo che si inserisce nel solco della strategia dei grandi eventi che stiamo portando avanti ormai con ottimi risultati da tempo – Il “Tennis Tout I Love Abruzzo” continua la sua marcia nel resto della regione, incarnando pienamente i valori della sana ripartenza dopo la pandemia – L’Abruzzo è sempre più protagonista».. (regflash) US 210628

