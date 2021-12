Regione Abruzzo: ultime news, Terme di Caramanico: Marsilio e Verì incontrano la curatela fallimentare

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 27 dic. – Un percorso condiviso, nei limiti delle rispettive prerogative stabilite dalla legge, per arrivare in tempi ragionevoli a individuare una soluzione alla vicenda del fallimento della società di gestione delle Terme di Caramanico – recita il testo pubblicato online.

Se ne è parlato in un incontro tra il presidente Marco Marsilio, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì e i rappresentanti della curatela fallimentare, l’avvocato Carlo Del Torto e il commercialista Michele Pomponio – recita il testo pubblicato online.

“Abbiamo trovato massima disponibilità da parte della curatela – commenta Marsilio – con la quale è stata avviata una nuova fase di interlocuzione per arrivare alla salvaguardia delle Terme e alla ripresa dell’attività dello stabilimento, strategico non solo per i bisogni di salute, ma anche per l’economia di un intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un confronto franco e serio, scevro dai provvedimenti spot del precedente governo regionale, che si sono rivelati tutti inapplicabili, inutili e dannosi”.

“Verrà costituito nei prossimi giorni – aggiunge la Verì – un tavolo tecnico, del quale faranno parte rappresentanti delle Asl e dei competenti Dipartimenti della Regione, così da elaborare e valutare tutte le opzioni e le ipotesi che realmente possono essere portate avanti per rendere maggiormente attrattiva l’operazione da parte dei potenziali investitori che parteciperanno all’evidenza pubblica della curatela per l’affidamento o la cessione dell’azienda”. US 211227

