Regione Abruzzo: ultime news, Terzo settore: finanziati 42 progetti per combattere povertà

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 27 dic. – La Regione Abruzzo finanzierà 42 progetti di rilevanza regionale promossi da associazioni di volontariato e fondazioni del Terzo settore – È il risultato dell’avviso pubblico promosso dall’assessorato alle Politiche sociali che ha messo a disposizione di associazioni di volontariato e Terzo settore circa 1 milione di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “La risposta delle associazioni è stata positiva – sottolinea l’assessore Roberto Santangelo – perché dal territorio sono arrivati 149 proposte progettuali che, a sua volta, sono state esaminate da una commissione che ne ha dichiarato finanziabili 42. Il finanziamento regionale complessivo richiesto va da un minimo di 10 ad un massimo di 25 mila euro e detta quota non dovrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato”. La graduatoria definitiva è stata pubblicata sul sito della Regione Abruzzo a seguito dell’avviso pubblicato agli inizi di novembre – si apprende dalla nota stampa. I progetti di rilevanza regionale hanno come obiettivo principale: cancellare ogni forma di povertà, ridurre le situazioni di disuguaglianza sociale e rendere le città più inclusive in grado di venire incontro ai bisogni di tutti.“In queste sede oltre a ribadire la capacità progettuale delle associazioni del Terzo settore, giova ricordare che l’attività che viene svolta dalle associazioni stesse è vitale per la coesione sociale della regione – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – perché sono le associazioni che operano sul territorio e dunque conoscono le condizioni sociali degli stessi. Le risorse messe a disposizioni servono a finanziare progetto che devono, per quanto possibile, ridurre le sacche di povertà e le disuguaglianze sociali”. IAV 241227

