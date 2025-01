Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti: Marsilio a Lanciano per il saluto di Dolfi

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Lanciano, 31 gen. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto, questa mattina, a Lanciano, in occasione del saluto di commiato di Enrico Dolfi, che ha lasciato l’incarico di dirigente della divisione ferroviaria di TUA S.p.A.“Sono venuto a salutarlo anche con molto rimpianto perché l’impronta che ha lasciato Enrico Dolfi nella divisione ferroviaria di Tua, nel rilancio delle attività ferroviarie dell’intero Abruzzo, – ha dichiarato il presidente Marsilio – è stata davvero enorme e significativa – viene evidenziato sul sito web. Grazie al suo impegno, abbiamo ridato centralità alla divisione ferroviaria, non soltanto nell’area frentana ma nell’intero Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il lavoro che lui ha fatto per lo sviluppo del traffico del trasporto ferroviario in regione – ha aggiunto – è davvero importante e continuerà a svolgerlo anche con il presidente Rocca dal momento che il dottor Dolfi andrà a dirigere Cotral. Siamo d’accordo – ha proseguito – sul fatto che potrà continuare a svolgere il ruolo di consulente della Regione Abruzzo per lo sviluppo ferroviario, anche perché questo coinvolge sia Abruzzo che Lazio – recita il testo pubblicato online. È chiaro – ha concluso- che l’infrastruttura principale di cui parliamo è la Roma-Pescara e tutto il resto che ruota intorno a questa spina dorsale infrastrutturale”. /250131

