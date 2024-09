Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti: Marsilio e D’Annuntiis, TUA esempio virtuoso per lo svecchiamento della flotta autobus

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Presentati 67 nuovi mezzi a basso impatto ambientalePescara, 6 set. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, hanno partecipato, questo pomeriggio, a Pescara, nella sede di TUA, alla presentazione di 67 nuovi autobus, alimentati a biometano, e della nuova officina della società di trasporto pubblico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso dell’incontro con la stampa, al quale hanno preso parte il presidente di TUA, Gabriele De Angelis, il direttore generale, Maximilian Di Pasquale, e l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il presidente Marsilio ha espresso “legittima soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo molto importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Troppo spesso, – ha detto – si guarda ad altre esperienze e ad altre realtà aziendali, organizzative, nazionali e internazionali con il timore di non essere all’altezza di determinati bisogni – aggiunge la nota pubblicata. Noi, oggi, – ha proseguito – consegniamo un parco mezzi tra i più moderni, efficienti e sostenibili che l’intera Italia possa presentare, proprio all’inizio dell’anno scolastico, che è il momento topico in cui un’azienda di trasporto pubblico, come la TUA, mette in mostra le sue capacità operative e viene anche sottoposta ad una sorta di stress-test di efficienza e di organizzazione – L’Abruzzo, da questo punto di vista, – ha aggiunto – si mette all’avanguardia tra le regioni capofila, cioè tra quelle che riescono ad abbassare media nazionale della vetustà media dei mezzi che è intorno a circa dieci anni – Qui siamo scesi decisamente al di sotto di questo dato e il programma di acquisizioni che abbiamo previsto insieme all’assessore D’Annuntiis, a tutta la Giunta e al Consiglio regionale anche attraverso l’utilizzo di diversi strumenti finanziari, di fondi nazionali e comunitari oltre che regionali, opererà nel senso di produrre ulteriori abbattimenti della vetustà degli autobus”. Non a caso, il dato della vetustà media della Tua, di 8,8 anni, è inferiore a quella nazionale che si attesta attorno al 10,3 anni di media, secondo l’ultimo rapporto MIMS, cioè il rapporto sulla proposta di decarbonizzazione nei trasporti – aggiunge la nota pubblicata. “Oggi consegniamo 69 nuovi bus e, entro l’anno, arriveremo a 90, – ha esordito l’assessore D’Annuntiis – quindi, c’è stato un grande investimento da parte di TUA e della Regione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, vorrei sottolineare un dato che già è stato tracciato dal Direttore Generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’atto dell’insegnamento di questa giunta regionale, la vetustà degli autobus era di 14 anni mentre adesso siamo a 8,8. Quindi, – ha sottolineato – si intravedere il grande sforzo fatto per rinnovare il parco autobus con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e più sostenibilità. Tuttavia, continueremo ancora ad investire perché sia con i fondi FERS che con i Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) sono previste risorse per la digitalizzazione, per l’acquisto di nuovi bus e anche nel settore ferroviario”. 240906

