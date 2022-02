Regione Abruzzo: ultime news, Trasporto pubblico locale; Teramo, D’Annuntiis chiarisce inesattezze e apre al confronto

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

– Pescara, 31 gen. Si è svolta questa mattina, al parco della Scienza di Teramo, la riunione della commissione trasporti del Comune di Teramo, volta a chiarire alcuni aspetti inerenti il trasporto pubblico locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sottosegretario D’Annuntiis ha voluto mettere in luce quelle argomentazioni che, troppe volte, sono state non adeguatamente descritte nella loro completezza sugli organi di stampa, riguardo il trasporto pubblico nel comune di Teramo – riporta testualmente l’articolo online.

- Advertisement -

“Nello specifico, infatti, per quanto riguarda la presunta ‘sproporzione’ dei chilometri assegnati ai comuni capoluogo di provincia, il sottosegretario ha voluto chiarire che l’attribuzione chilometrica e la rispettiva delega totale di funzioni, stabilita dalla L.R. 1/2011, sono state semplicemente mantenute invariate da questo Governo regionale – si apprende dalla nota stampa.

Questo governo regionale, al contrario, dopo oltre 10 anni ha effettuato ed erogato (dal 2013 al 2019 e a breve per le annualità 2020 e 2021) l’adeguamento al contributo dei conguagli a saldo fermi dal 2013.

Per far fronte alla liquidità delle imprese del settore nel periodo covid, ha deciso di effettuare, con largo anticipo rispetto alle scadenze, l’erogazione dei quadrimestri ai comuni capoluogo e alle aziende di Tpl.

La disponibilità a verificare i dati, attraverso però una valutazione oggettiva di questi ultimi per poi valutare nel merito le opportunità di risolvere alcune problematiche, irrisolte da anni, è da parte mia totale”, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza D’Annuntiis.U.S. 22/01/31

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it