Regione Abruzzo: ultime news, Tribunali abruzzesi: Marsilio, Presto un incontro con il ministro

Roma, 20 dic. – In occasione del tradizionale scambio di auguri al Quirinale il presidente Marsilio ha avuto un colloquio con la ministra Cartabia, la quale ha assicurato al Presidente che non appena terminato l’esame della legge di riforma della giustizia, attualmente alle Camere, incontrerà la delegazione abruzzese, come dal Presidente richiesto le scorse settimane su mandato dell’assemblea tenutasi ad Avezzano – recita il testo pubblicato online.

“Si è trattato di un colloquio molto cordiale e costruttivo – ha sottolineato il presidente Marsilio – La ministra mi ha assicurato che ascolterà con molta attenzione e senza pregiudizi le ragioni del nostro territorio in difesa dei tribunali non provinciali”. US211220

