Regione Abruzzo: ultime news, TTG Rimini: D’Amario, il turismo dei Parchi unicità italiana

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 10 ott. – “Raccontare quanto sia solido e profondo il legame che in Italia unisce il turismo sostenibile ai Parchi e alla natura è stato come un invito a nozze per una regione che può vantare tra le percentuali più alte di territorio protetto”. Daniele D’Amario, sottosegretario di Giunta con delega al Turismo, alla fiera TTG –Travel Experience di Rimini, dove l’Abruzzo è presente con uno stand che ospita 30 operatori turistici, ha illustrato in questo modo l’esperienza che l’Abruzzo ha fatto all’interno di “Viaggio italiano”, l’iniziativa promossa dal ministero del Turismo e la Conferenza delle Regioni di promozione delle peculiarità dei territori italiani.Tra le quattro regioni capofila del progetto figura l’Abruzzo che aveva il compito di raccontare il tema Parchi e Natura: “l’invito a nozze” è stata la promozione di tutto il territorio nazionale del “turismo natura”, attivo e sostenibile, particolarmente apprezzato da un segmento in forte crescita, che desidera vivere esperienze autentiche, a contatto con la natura e che sta contribuendo in maniera significativa all’economia dei territori.“L’esperienza fatta all’interno del progetto Viaggio Italiano – ha detto Daniele D’Amario – da una parte ci ha proiettati su una dimensione nazionale, dall’altra ci ha permesso di dare corpo ad un nostro vecchio pallino: avviare una promozione ad hoc tesa a destagionalizzare i flussi turistici – precisa la nota online. In questo senso proprio il ‘turismo natura’, con un’offerta diversificata, rende forte e credibile questa tipo di promozione – si apprende dalla nota stampa. Qualche risultato, a dire il vero, si è già visto nei mesi di aprile e maggio di quest’anno con dati sugli arrivi veramente sorprendenti – Naturalmente – ha aggiunto D’Amario – ci sarà tempo e modo per analizzare con compiutezza i dati sui flussi turistici che presenteremo alla fine del mese; in questa sede, invece, vogliamo ribadire la centralità, anche politica, dell’Abruzzo all’interno delle politiche di promozione turistica nazionale, senza dimenticare che per l’ennesima volta siamo stati scelti regione capofila di progetti nazionali”.Nell’ambito del progetto ministeriale, spicca la raccolta e l’organizzazione di contenuti su aree protette, parchi, montagne e comprensori sciistici, in collaborazione con Legambiente, il Club Alpino Italiano, Federturismo e Federfuni – precisa il comunicato. Un’azione di ricerca e catalogazione che ha consentito di realizzare una mappatura completa dei punti di interesse, sentieri, rifugi e servizi per il turismo outdoor. A seguire, la Regione Abruzzo ha avviato una fase di promozione e diffusione, coordinando la realizzazione di 84 brochure informative, suddivise per tematiche e territori, e la produzione dedicata di scatti d’autore ed amatoriali per tutte le Regioni, attraverso l’ingaggio di fotografi professionisti e l’organizzazione di un contest aperto anche non professionisti (con un montepremi complessivo che ammonta a 22.500 euro), e ha inoltre reso disponibile un account su una piattaforma dedicata all’archivio immagini, per sostenere e arricchire ulteriormente la promozione delle bellezze naturali italiane – IAV 241010

